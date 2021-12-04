Кабмин одобрил соцподдержку для некоторых граждан при оплате ЖКУ

Правительство РФ приняло проект распоряжения, который направлен на обеспечение бесперебойного предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан. Сообщение об этом опубликовано на сайте кабмина.

Речь идет об отдельных категориях граждан из числа ветеранов и инвалидов, а также о гражданах, которые подверглись негативному воздействию после катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", сбросов радиоактивных отходов в реку Течу и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Законодательные изменения (распределение субвенций) для сохранения бесперебойности соцподдержки будут учтены в федеральном бюджете на 2021-2023 годы и бюджетах регионов, а также бюджете города Байконур.

Узнать, какие именно льготы или компенсации в регионе положены некоторым людям, можно на официальном сайте ГИС ЖКХ в разделе "Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан". Для удобства поиска можно сразу выбрать определенный населенный пункт.