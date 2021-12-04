Как поэты и художники ответили на Некрасовскую анкету Корнея Чуковского

Корней Чуковский, автор "Мойдодыра" и "Тараканища", был прежде всего крупным исследователем литературы. Поэту Николаю Некрасову он уделил особое внимание аж с 1912 года: посвятил ему восемь десятков публикаций.

Занимался его биографией, находил его рукописи, впервые опубликовал больше семи десятков неизвестных стихотворений поэта, совершившего переворот в русской поэзии.

В чем его значение? Почему русская поэзия разделилась на донекрасовскую и посленекрасовскую? В поисках ответов Корней Чуковский составил и свою некрасовскую "Анкету" - обратившись с ней к видным поэтам и художникам начала нового, двадцатого века.

В "Некрасовской анкете" Чуковского 10 вопросов. Вот они.

1. Любите ли Вы стихи Некрасова?

2. Какие стихи Некрасова Вы считаете лучшими?

3. Как Вы относитесь к стихотворной технике Некрасова?

4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?

5. Как относились Вы к Некрасову в детстве?

6. Как относились Вы к Некрасову в юности?

7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?

8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала"?

9. Каково Ваше мнение о народолюбии Некрасова?

10. Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был безнравственный человек?

Как отвечали на Анкету Чуковского 100 лет назад

Вот некоторые из заполненных Некрасовских анкет - от поэтов, писателей самых разных мировоззрений и художнических "лагерей". Они, конечно, о Некрасове. И в то же время неожиданно открывают чуть не всю палитру состояния умов начала ХХ столетия.

Читая эти анкеты еще через сто лет, стоит задуматься, пошевелить мозгами и прислушаться к себе (если получится и если не лень): а не подмигивает Некрасов, классик позапрошлого века, - еще и нам теперешним?

Вдруг приоткроет что-нибудь еще и в нас? Мало ли, а вдруг.

Александр Блок (отвечал 27 июня 1919 г.)

1. Любите ли Вы стихотворения Некрасова?

Да.

2. Какие стихи Некрасова Вы считаете лучшими?

"Еду ли ночью по улице темной...", "Умолкни Муза" "Рыцарь на час". И многие другие. "Внимая ужасам...".

3. Как Вы относитесь к стихотворной технике Некрасова?

Не занимался ею. Люблю.

4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?

Нет.

5. Как относились Вы к Некрасову в детстве?

Очень большую роль он играл.

6. Как относились Вы к Некрасову в юности?

Безразличнее, чем в детстве, и "старости".

7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?

Кажется, да.

8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала"?

Тургенев относился к стихам, как иногда относились старые тетушки. А сам, однако, сочинил "Утро туманное".

9. Каково Ваше мнение о народолюбии Некрасова?

Оно было неподдельное и настоящее, т. е. двойственное (любовь-вражда). Эпоха заставляла иногда быть сентиментальнее, чем был Некрасов на самом деле.

10. Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был безнравственный человек?

Он был страстный человек и "барин", этим все и сказано.

Максим Горький (8 июля 1919 г.):

1. Любите ли Вы стихотворения Некрасова?

Не думаю, чтобы любил.

2. Какие стихи Некрасова Вы считаете лучшими?

"На Волге", "Рыцарь на час", "Ликует враг", "Русским детям", "Уныние". - Остальное забыл.

3. Как относитесь Вы к стихотворной технике Некрасова?

Он рифмовал: "лесок - легок", "Петрополь - соболь" и т. д.

4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина?

Нет. Не было. Пользовался им для агитации, но редко читал.

5. Как относились Вы к Некрасову в детстве?

-

6. Как относились Вы к Некрасову в юности?

-

7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?

Не думаю.

8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала"?

Это не вполне правда, но близко к ней.

9. Каково Ваше мнение о народолюбии Некрасова?

Вероятно - оно искренно как необходимость, но столь же вероятно, что и для него, как для многих людей той поры - было тяжелым крестом.

10. Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был человек порочный и безнравственный?

Это меня никогда не интересовало.

Николай Гумилев (27 июня 1919 г.):

1. Любите ли Вы стихотворения Некрасова?

Да. Очень!

2. Какие стихи Некрасова Вы считаете лучшими?

Эпически-монументального типа: Дядя Влас, Адмирал вдовец, Генерал Федор Карлыч фон Штубе, описанье Тарга-батая в "Саше", Княгиня Трубецкая и др.

3. Как Вы относитесь к стихотворной технике Некрасова?

Замечательно глубокое дыханье, власть над выбранным образом, замечательная фонетика, продолжающая Державина через голову Пушкина.

4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?

Юность: от 14 - 16 лет.

5. Как относились Вы к Некрасову в детстве?

Не знал почти, а что знал, то презирал из-за эстетизма.

6. Как относились Вы к Некрасову в юности?

Некрасов пробудил во мне мысль о возможности активного отношения личности к обществу. Пробудил интерес к революции.

7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?

К несчастью, нет.

8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала"?

Прозаик не судья поэту.

9. Каково Ваше мнение о народолюбии Некрасова?

У Некрасова к народу отношения иностранца. Не виновата ли в этом его польская кровь?

10. Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был безнравственный человек?

Ценю в его безнравственности лишнее доказательство его сильного темперамента.

Как ответили на вопросы анкеты Ахматова и Маяковский, читайте в следующем выпуске.