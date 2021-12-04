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04.12.2021 10:23
Рубрика: Общество

Кардиолог рассказала, как можно разжижать густую кровь без лекарств

Текст: Алексей Иванов

Тромбозы различной локализации являются причиной примерно половины смертей в мире - это в том числе инфаркты и инсульты, и пандемия коронавируса только усугубила эту ситуацию. Поэтому каждому человеку стоит обратить внимание на состояние своей крови, напомнила кардиолог Анна Кореневич.

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По ее словам, медики для разжижения крови используют специальные лекарства - антикоагулянты, но их следует принимать только по назначению врача. Дело в том, что при неправильном приеме они могут привести к образованию язв, кровотечений, в том числе угрожающих жизни. Но есть методы, которыми можно разжижать кровь самостоятельно, причем они показаны как тем, кто уже принимает антикоагулянты, так и всем остальным.

- Первое, на что хочу обращать ваше внимание, - нужно принимать достаточное количество чистой воды, примерно полтора литра в день без учета других напитков, - отметила Анна Кореневич.

Чтобы проверить, достаточно ли вы пьете воды, можно сдать анализ крови на гематокрит - это процентное содержание форменных элементов крови в ее общем объеме (в основном это эритроциты). Если норма превышена, значит кровь густая и пить воды надо больше.

А вот потребление кофе и алкоголя, особенно пива, следует сократить, так как они обладают мочегонным эффектом, то есть выводят воду из организма. Специалист посоветовала пить не более одной-двух чашек кофе в день, а что касается алкоголя, то тут стоит ограничиться бокалом красного сухого вина за вечер, причем не чаще трех-четырех раз в неделю.

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От курения надо отказаться совсем - никотин увеличивает вязкость крови, и это не считая массы других негативных последствий. Большое количество простых углеводов тоже увеличивает вязкость крови, она становится похожа на густой сладкий сироп. Поэтому у диабетиков риск возникновения тромбоза гораздо выше, чем у других людей. Также не надо злоупотреблять солью.

Помимо достаточного количества воды следует как можно больше двигаться, чтобы разгонять кровь. По словам кардиолога, подходят любые варианты - ходьба, бег, причем в любое удобное время, не стоит забывать о разминке и во время рабочего дня, особенно тем, кто проводит много времени сидя.

- Самое важное - контроль над уровнем стресса, потому что он приводит к повышенному выделению адреналина, который влияет на сгущение крови. К тому же стресс мы часто заедаем, выпиваем, чтобы расслабиться, курильщики чаще курят и так далее, - заключила Анна Кореневич.

Материал об этом опубликован на канале кардиолога в YouTube.

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