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04.12.2021 19:46
Рубрика: Культура

Клоун Карандаш: У каждого художника свой путь. Я выбрал смешной

Текст: Мария Шепталова
10 декабря исполняется 120 лет со дня рождения Михаила Румянцева - знаменитого клоуна Карандаша. Когда этот невысокий человек, его рост был всего-то 142 сантиметра, выходил на цирковую арену, смеялись все. Она был королем смеха, нашим "советским Чарли Чаплином". Собственно, свою карьеру он начал с того, что подражал великому комику. "У каждого вида искусства свой путь к истине, а у каждого художника свой путь познания истины. Я выбрал смешной путь" - говорил о себе Карандаш. Смеху он посвятил всю свою жизнь.
Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, известный клоун Михаил Николаевич Румянцев (1901-1983), выступавший под псевдонимом Карандаш. 1982 год. Фото: Р. Поляк/ РИА Новости Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, известный клоун Михаил Николаевич Румянцев (1901-1983), выступавший под псевдонимом Карандаш. 1982 год. Фото: Р. Поляк/ РИА Новости
Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, известный клоун Михаил Николаевич Румянцев (1901-1983), выступавший под псевдонимом Карандаш. 1982 год. Фото: Р. Поляк/ РИА Новости

Карандаш - эталон советского клоунского цеха, звезда Московского цирка на Цветном бульваре, в котором он проработал 47 лет. Он выбрал себе звучный и запоминающийся псевдоним в честь французского карикатуриста - Каран д"Аш. Так он себя называл и на сцене, и в жизни. А вскоре у него появился помощник - собака по кличке Клякса. Эта забавная парочка всегда собирала неизменные аншлаги. Билеты на их выступления было не достать.

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Он был настоящим мастером. У него учились выдающиеся советские клоуны - Юрий Никулин, Михаил Шуйдин, Леонид Енгибаров и многие другие.

Михаил Николаевич Румянцев прожил почти 82 года. Последний раз он вышел на арену цирка за две недели до ухода из жизни.

К юбилею Карандаша аукционный дом "12й стул" проведет специальные торги, на которых будет представлено 180 цирковых афиш и плакатов, посвященных клоуну. Географический разброс - от Дальнего Востока до Парижа. Особый интерес представляют афиши первой половины 1930-х годов, на которых Михаил Румянцев заявлен еще как Чарли Чаплин, а также афиши военного времени - как известно, артист выступал на фронте и в тылу на протяжении всей войны. Помимо афиш, на аукционе будут выставлены поздравительные адреса Карандашу с автографами актеров МХАТа и Театра сатиры, письма поклонников, личные документы артиста.

С разрешения аукционного дома мы публикуем самые необычные интересные афиши. В главной роли - непревзойденный и неподражаемый Карандаш.

Культура РГ-Фото

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