Крупные ночные клубы в Москве могут закрыть из-за ковидных нарушений

Три ночных клуба Москвы могут закрыть до весны из-за серьезных ковидных нарушений.

Как рассказал главный инспектор ОАТИ Иван Гжеляк, проверки проводились в Adrenaline Stadium, Главclub и Gipsy. Везде были обнаружены нарушения санитарных требований. На входе в клубы стояли толпы, при этом фэйс-контроль не следил за социальной дистанцией между гостями. Также не соблюдался в полной мере масочный режим.

По этим фактам составлены административные протоколы. Руководители клубов вызваны в ОАТИ. Заведениям грозят штрафы до 1 миллиона рублей или закрытие на срок до 90 суток.