Кузнецова: В России сократилось число сирот и лишенных родительских прав

В России за последние 5 лет стало на треть меньше социальных сирот и родителей, лишенных родительских прав, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Всего число сирот, выявляемых в течение года, за последние пять лет сократилось на 24,3 процента, а число социальных сирот (имеющих родителей, но воспитывающихся в госучреждениях) среди них - на треть.

На 34 процента также уменьшилось число родителей, лишенных родительских прав, - отметила Анна Кузнецова, подчеркнув, что такие цифры вполне оптимистичны.

Она также обратила внимание на то, что доля сирот, переданных в семьи за последние 5 лет, выросла с 87,1 до 89,7 процента.