Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко вылетела в Бахрейн. В ходе официального визита запланированы встречи с руководством страны и спикерами обеих палат парламента.

"Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко 4-6 декабря совершает официальный визит в Королевство Бахрейн. Планируются беседы с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, его супругой, председателем Высшего совета по делам женщин принцессой Сабикой Бинт Ибрахим Аль Халифой и с наследным принцем Бахрейна, председателем Совета министров страны Сальманом Бен Хамадом Аль Халифой", - говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба Совфеда.

Также Матвиенко встретится с председателем палаты депутатов Нацсобрания Фаузией Абдалла Зейнал и с председателем консультативного совета Нацсобрания Али Бен Салехом Ас-Салехом.