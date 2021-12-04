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Рубрика: Власть

Медведев: "Единая Россия" в отличие от других партий не объявляла локдаун в пандемию

Текст: Айсель Герейханова

Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что коронавирус пока не отступает и борьба будет долгой. При этом он отметил, что России удалось избежать сверхтяжелых последствий мировой пандемии коронавируса.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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В субботу, 4 декабря, Медведев выступил на съезде партии. Он заявил, что "Единая Россия" будет вести работу по преодолению последствий пандемии постоянно - пока в ней есть потребность.

"На наших депутатов, волонтерский актив ложится дополнительная задача - донести до максимально большого количества людей информацию о важности вакцинации", - сказал он.

Медведев также подчеркнул, что в отличие от своих политических оппонентов, Единая Россия не объявила локдаун и в ежедневном режиме участвовала в работе по ликвидации последствий пандемии. Так, на законодательном уровне были введены необходимые нормы регулирования систем здравоохранения и образования. "Разработка и принятие законов требуют времени. Но в самый сложный период помощь людям нужна немедленно. Наша партия оказалась единственной политической силой в стране, которая смогла оперативно перестроить работу всех своих первичных, местных и региональных организаций для поддержки людей. По сути, наши активисты стали одной большой волонтерской организацией", - отметил он.

Пандемия коронавируса драматически изменила жизнь, мир вошел в эпоху турбулентности, отметил Медведев. Поэтому наблюдается усиление самых разных вызовов, которые представляют угрозу, сказал он.

"Практически во всех странах мира последствия пандемии вызвали резкое падение уровня жизни, рост инфляции, пробуксовку работы системы здравоохранения. В нашей стране удалось избежать сверхтяжелых последствий, хотя трудностей очень много, что тут говорить", - подчеркнул председатель "ЕР".

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