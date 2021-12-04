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04.12.2021 14:39
Рубрика: Власть

Медведев подвел итоги работы "ЕР" за 20 лет

Текст: Айсель Герейханова
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что "ЕР" "на протяжении 20 лет брала на себя ответственность за решение самых сложных проблем, не сдавала позиций даже в кризисных условиях и делала все для благополучия людей".

В субботу, 4 декабря, в Москве проходит заключительный этап XX съезда партии.

"Мы старались работать как следует, доказывали это в сложных ситуациях. А в центре всей этой работы был и остается человек, гражданин нашей страны, его здоровье, безопасность. Защита его прав и свобод. Развитие страны, где он живет и работает, с чьей судьбой связывает будущее своей семьи, детей, внуков" - сказал он.

Медведев также отметил, что никакие сложности не помешали выполнить обязательства предвыборной программы партии в 2016 году. Он напомнил, что по  инициативе ЕР с 2016 года школы получили более девяти тысяч новых школьных автобусов. Кроме того, за это время  была решена проблема с горячим питанием для школьники младших классов, установлены надбавки к зарплате для классных руководителей.

Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" взяла на себя значительную часть законодательной работы по развитию системы социальной поддержки. Среди них: продление программы маткапитала, введение стопроцентной оплаты больничных листов родителям с детьми до 7 лет, увеличение пособий беременным женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, выплаты семьям, где один родитель воспитывает ребенка от 8 до 16 лет.

Медведев снова избран председателем "Единой России"

"Партия сыграла важную роль в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности. Партия последовательно проводила в жизнь курс президента страны", - сказал Медведев.  Он добавил, что свое  лидерство партия подтверждала заботой о гражданах во всех регионах страны. "Что-то получалось лучше, что-то, наверное, не так хорошо. Но работа такая была", - отметил председатель ЕР.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

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