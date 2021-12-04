Медведев подвел итоги работы "ЕР" за 20 лет

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что "ЕР" "на протяжении 20 лет брала на себя ответственность за решение самых сложных проблем, не сдавала позиций даже в кризисных условиях и делала все для благополучия людей".

В субботу, 4 декабря, в Москве проходит заключительный этап XX съезда партии.

"Мы старались работать как следует, доказывали это в сложных ситуациях. А в центре всей этой работы был и остается человек, гражданин нашей страны, его здоровье, безопасность. Защита его прав и свобод. Развитие страны, где он живет и работает, с чьей судьбой связывает будущее своей семьи, детей, внуков" - сказал он.

Медведев также отметил, что никакие сложности не помешали выполнить обязательства предвыборной программы партии в 2016 году. Он напомнил, что по инициативе ЕР с 2016 года школы получили более девяти тысяч новых школьных автобусов. Кроме того, за это время была решена проблема с горячим питанием для школьники младших классов, установлены надбавки к зарплате для классных руководителей.

Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" взяла на себя значительную часть законодательной работы по развитию системы социальной поддержки. Среди них: продление программы маткапитала, введение стопроцентной оплаты больничных листов родителям с детьми до 7 лет, увеличение пособий беременным женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, выплаты семьям, где один родитель воспитывает ребенка от 8 до 16 лет.

"Партия сыграла важную роль в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности. Партия последовательно проводила в жизнь курс президента страны", - сказал Медведев. Он добавил, что свое лидерство партия подтверждала заботой о гражданах во всех регионах страны. "Что-то получалось лучше, что-то, наверное, не так хорошо. Но работа такая была", - отметил председатель ЕР.