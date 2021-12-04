Медведев вручил партбилеты "Единой России" главам регионов

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главам четырех регионов РФ и депутатам Госдумы, а также руководителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

"Сейчас у нас из всех секретарей отделений партии в регионах 38 - это главы субъектов РФ. И надо признать, что эта практика показала свою эффективность", - приводит слова Медведева пресс-служба партии.

Он отметил, что это дополнительная нагрузка на глав регионов, и они на нее соглашаются. "И это укрепляет политический союз государственной власти с партией", - подчеркнул Медведев.

Среди тех, кто получили партбилеты, - временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Коми Владимир Уйба. Также членский билет получил министр просвещения Сергей Кравцов и депутаты Госдумы Денис Майданов, Мария Бутина, Андрей Гурулев, Татьяна Дьяконова, Леонид Ивлев, Максим Топилин.