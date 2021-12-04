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04.12.2021 17:29
Рубрика: Власть

МИД России осудил новые санкции Запада против Беларуси

Текст: Александр Саможнев
Москва решительно осуждает новые ограничительные меры против Беларуси, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН, говорится в комментарии МИД РФ.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан. Принятое решение отличается крайним цинизмом. С его помощью страны Запада пытаются наказать Беларусь за миграционный кризис, который был вызван их собственной политикой "экспорта демократии" в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Фото: Сергей Ильин / РИА Новости
Беларусь анонсировала ответные экономические санкции против Запада

Захарова также указала, что неоколониальная по своей сути политика обернулась дестабилизацией и разрушением суверенитета, государственности и социально-экономического уклада стран региона, привела к массовому исходу мигрантов и усилению трансграничных угроз.

В комментарии МИД отмечается, что введенные против Беларуси санкции имеют ярко выраженную политическую окраску и представляют собой еще один пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Их авторы и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики. Они явно добиваются ее обрушения, снижения уровня жизни белорусского народа, пытаясь тем самым создать предпосылки для очередной "цветной революции".

Захарова подчеркнула, что лицемерие этих санкций еще более очевидно на фоне грубейших нарушений прав человека и прав беженцев в самих странах Запада. Польша и Литва вероломно отказываются выполнять международные обязательства по допуску на свою территорию соискателей убежища. Задокументировано жестокое отношение польских и литовских пограничников и военных к мигрантам. Со своей стороны, Беларусь, несмотря на незаконные санкции и огульные обвинения в свой адрес, демонстрирует гуманное отношение к находящимся на их территории беженцам.

Москва призывает государства Запада отказаться от "двойных стандартов" и политики нелегитимного санкционного давления, проявить цивилизованный подход и приступить к практическому урегулированию миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Республики Беларусь, говорится в комментарии МИД РФ.

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