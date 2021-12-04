Мишустин назвал Москву лучшим городом для проведения "Экспо-2030"

Премьер-министр Михаил Мишустин рассчитывает, что Москва получит право провести в 2030 году всемирную выставку ЭКСПО.

"Мы приложим все усилия, чтобы получить возможность воплотить в реальность основную идею нашей заявки - "Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира", - заявил он на открытии национального дня России в рамках "Экспо-2020". - Надеемся, что она найдет отклики во всех уголках планеты. Уверены, что выбор Москвы будет самым лучшим".

У российской столицы есть множество преимуществ, пояснил глава правительства РФ. Москва - крупнейший, динамично развивающийся и современный мегаполис, в котором органично сочетаются история и инновации, памятники архитектуры и небоскребы делового центра, крупнейшие зеленые парки и новейшая транспортная инфраструктура. Москва способна принять десятки миллионов гостей, сделать их пребывание в России интересным, полезным и запоминающимся. Наконец, Москва может создать для ЭКСПО уникальное наследие для будущих поколений.