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04.12.2021 11:27
Рубрика: Власть

Мишустин назвал технологическое будущее общим делом всех государств

Текст: Владимир Кузьмин (Дубай)
На "ЭКСПО-2020" в субботу прошел национальный день России. Страну и ее заявку о проведении всемирной выставки в 2030 году в Москве представлял премьер-министр Михаил Мишустин.

Утром на центральной площади ЭКСПО делегации России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), страны-хозяйки проходящей выставки, приняли участие в подъеме национальных флагов. "Мы рассматриваем участие в выставке в качестве уникальной возможности продемонстрировать достижения России во всех областях", - заявил глава российского правительства на торжественной церемонии. Павильон нашей страны стал одним из крупнейших. На площади около четырех тысяч квадратных метров представлены самые интересные проекты страны. Экспозиция, рассказали премьеру в ходе ее осмотра, входит в тройку самых посещаемых: за первые два месяца павильон прошли более 600 тысяч гостей.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Мишустин назвал Москву лучшим городом для проведения "Экспо-2030"

Свою концепцию на ЭКСПО Россия назвала "Творческий разум: объединяя будущее". "Ее идея заключается в интеграции лучших умов всех государств в интересах благополучия и процветания человечества", - объяснил Михаил Мишустин. Отечественная наука всегда была в авангарде мирового прогресса, а российские новаторы и конструкторы изобрели радиоприемник, электрическую лампочку, телевидение, первой наша страна отправила человека в космос.

Стараясь быть первой, заметил премьер-министр, Россия никогда не идет в одиночку. "Мы приглашаем международное научное сообщество к новым совместным исследованиям и разработкам в высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе, авиации, зеленой энергетике и мирном атоме. Считаем, что технологическое будущее - это общее дело, здесь не может быть границ и запретов, национальных "резерваций" или односторонних ограничений", - заявил председатель правительства РФ.

- Вызовы становятся глобальными, и ответить на них можно только объединением усилий всего человечества, - не сомневается премьер.

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