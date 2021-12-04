Митрополит Иларион: Ряд храмов и монастырей игнорируют меры против пандемии

Ряд храмов и монастырей игнорируют соблюдение санитарных мер против коронавируса, сказал глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион. Но РПЦ не собирается оставлять это без внимания и примет меры для наказания виновных.

- Руководство Русской православной церкви принимает меры к наказанию тех, кто не соблюдает санитарные требования, - заявил митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Он не стал называть имена, но подчеркнул, что когда в ряде монастырей проигнорировали санитарные меры, - последовали кадровые решения и наместники этих монастырей были отстранены от должности.

- Но, к сожалению, я вынужден признать: действительно, в целом ряде храмов и монастырей санитарные меры по сути не соблюдаются, - отметил митрополит Иларион. - Или они соблюдаются формально, или они не соблюдаются вообще.

Это, по его мнению, стало для Русской православной церкви очень серьезной проблемой.