Митрополит: Кампанию против прививок развернули зарубежные враги России

Глава синодального Отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион высказал мнение, что кампания против вакцинации от COVID-19 ведется из-за рубежа.

- Мы ежедневно теряем более тысячи человек уже в течение многих недель <...> Мы так можем постепенно потерять все наше народонаселение, - сказал митрополит Иларион, выступая в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он попросил не забывать о том, что "за пределами нашего Отечества есть такие силы, которые очень заинтересованы в том, чтобы мы постепенно повымирали и чтобы нашу землю можно было забрать. Как говорил еще покойный царь-мученик Николай II, боятся нашей огромности. Вот эту огромность хотят внешние силы разрушить".

Митрополит Иларион высказал свое глубокое убеждение в том, что "и вирус к нам попал не случайно и вот эта активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите нашего народонаселения, которая ведется на просторах интернета и которая ведется в телеграм-каналах, эта кампания тоже режиссируется из-за рубежа".

При этом, по словам митрополита, "к сожалению, многие наши граждане, может быть, сами того не осознавая, становятся орудиями в руках этих сил".