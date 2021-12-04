Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт пенсионеров

В России зафиксированы случаи кражи денег с банковских карт пожилых людей, которым мошенники пообещали "выплаты за вакцинацию" от коронавируса. По словам юриста Ивана Соловьева, сейчас аферисты работают в основном на территории центральной России.

Схема обмана такова: пенсионеру через соцсети с аккаунта его знакомого приходит сообщение, что ему якобы положено пособие, но чтобы его перечислить, необходимы все данные банковской карты. Пожилой граждан передает эти данные своему знакомому, и с этой карты мошенники списывают деньги. Как впоследствии выясняется, аккаунт "знакомого" в соцсетях был взломан.

"Будьте бдительны, не сообщайте никому персональную финансовую информацию, уточняйте и перепроверяйте на горячей линии региональных штабов по борьбе с коронавирусом и органах социальной защиты меры поддержки и механизмы их реализации", - передает "Прайм" слова юриста. По его словам, сейчас целью мошенников чаще становятся региональные, областные и районные центры, где раньше их присутствие было минимальным.

Телефоны горячих линий по коронавирусу на данный момент есть во всех регионах России, узнать необходимый вам можно по ссылке. Специалисты дадут всю информацию об инфекции, мерах профилактики, помощи с доставкой продуктов и лекарств для пенсионеров и горожан с хроническими заболеваниями, также работает психологическая помощь и информирование о мерах поддержки. Узнать телефон соцзащиты населения можно на сайте Минтруда РФ или регионального правительства.