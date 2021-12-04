Музей Фабереже впервые представил свои издания на ярмарке Non/fiction

В Москве продолжается Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. В Гостином дворе вновь царствуют книги. Этот чарующий аромат бумаги и типографской краски никому не позволит уйти отсюда без парочки новых книг. А выбор действительно огромный, на любой вкус. А истинных книжных гурманов всех возрастов ждут интереснейшие встречи, дискуссии, спектакли и лекции. Спешите купить билет на сайте ярмарки и стать участником этого большого книжного праздника.

В этом году впервые в ярмарке принимает участие Музей Фаберже в Санкт-Петербурге, отметивший недавно свое восьмилетие. Открыв свои двери в 2013 году, он уже успел попасть в топ самых посещаемых музеев России. Такой зрительский интерес удалось завоевать не только благодаря уникальной коллекции декоративно-прикладного искусства, ядром которой стало крупнейшее в мире собрание изделий фирмы Фаберже, но и громкими выставочными проектами, знакомящими публику с шедеврами мирового модернизма: полотнами Амедео Модильяни, Сальвадора Дали, Фриды Кало, Диего Риверы и других.

О своих лучших экспонатах и проектах музей рассказывает в своих книгах. Это и шикарные альбомы, и детские раскраски, и научные монографии, и каталоги выставок.

Особого внимания заслуживает каталог выставки Дали, проходящей в эти дни в Петербурге. "Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала" - уникальное издание, раскрывающее секреты одной из самых невероятных и противоречивых love story, подарившей нам истинные шедевры искусства.

Как образованная девушка из московской семьи дореволюционной интеллигенции стала законодательницей интеллектуальной моды довоенной Европы? Какую роль играла Гала в кругу сюрреалистов? Кем была Гала для Сальвадора Дали и какую цену ей пришлось заплатить за свое влияние и успех? На эти и другие темы размышляют авторы каталога "Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала" Владимир Воронченко, Монсе Агер, Эстрелья де Диего и другие.

В книге воспроизводятся живописные и графические работы Дали, некоторые из которых впервые покинули Испанию, а также архивные фотографии и личные вещи.

Также на выставке состоится мировая премьера - новый выпуск серии Director's Choice, посвященный Музею Фаберже. Серия "Выбор директора" - международный проект английского издательства Scala, в рамках которого директора музеев мира выбирают экспонаты, которые, на их взгляд, занимают особое место в музейной коллекции, и рассказывают о них увлекательно и доступно для самого широкого круга читателей. О музее Фаберже рассказывает его директор, коллекционер и знаток искусства Владимир Воронченко.