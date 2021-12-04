МВФ оценил влияние "омикрона" на восстановление мировой экономики

В МВФ оценили влияние штамма "омикрон" на темпы восстановления мировой экономики. По мнению директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой, новый штамм может замедлить этот процесс, сообщает Reuters.

Как рассказала Георгиева, международный валютный фонд, вероятно, снизит свои оценки глобального экономического роста.

"Новый вариант, который может распространиться очень быстро, способен подорвать доверие, и в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторое снижение наших октябрьских прогнозов глобального роста", - заявила директор-распорядитель МВФ.

О новом варианте коронавируса, получившем название "омикрон", стало известно в начале ноября. Сейчас он уже обнаружен на всех континентах, а о случаях заражения сообщили свыше 38 стран.