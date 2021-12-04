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04.12.2021 07:55
Рубрика: Экономика

МВФ оценил влияние "омикрона" на восстановление мировой экономики

Текст: Алексей Рыбин

В МВФ оценили влияние штамма "омикрон" на темпы восстановления мировой экономики. По мнению директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой, новый штамм может замедлить этот процесс, сообщает Reuters.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Как рассказала Георгиева, международный валютный фонд, вероятно, снизит свои оценки глобального экономического роста.

"Новый вариант, который может распространиться очень быстро, способен подорвать доверие, и в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторое снижение наших октябрьских прогнозов глобального роста", - заявила директор-распорядитель МВФ.

О новом варианте коронавируса, получившем название "омикрон", стало известно в начале ноября. Сейчас он уже обнаружен на всех континентах, а о случаях заражения сообщили свыше 38 стран.

Экономика Макроэкономика Международные организации МВФ Пандемия коронавируса COVID-19

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