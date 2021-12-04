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04.12.2021 21:51
Рубрика: Общество

На телеканале "Спас" стартовал проект об опыте избавления от алкоголизма

Текст: Елена Яковлева
Сегодня на телеканале "Спас" стартовал документальный сериал "12" о борьбе с алкогольной зависимостью. 12 героев проходят терапию в церковном реабилитационном центре Рязанской области, пытаясь избавиться от алкогольной зависимости и сделать шаг в новую жизнь.
Фото: Скриншот с экрана Фото: Скриншот с экрана
Фото: Скриншот с экрана

- Это яркий пример настоящей, сострадательной, деятельной журналистики, - сказал на презентации проекта глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Участники сериала хотят разобраться, как вернуть в профессию, семью, общество человека, который попал в тяжелую зависимость от алкоголя?

- На самом деле это проект о преображении человека и возвращении его прежде всего к самому себе, - поясняет гендиректор и генеральный продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников и цитирует прекрасное, хоть и непривычное для таких презентаций слово Марины Цветаевой "Что для ока - радуга/Злаку - чернозем/Человеку - надоба/ Человека - в нем".

Он подчеркивает состоятельность, талантливость героев сериала "12": Елена была в школе отличницей, она мать двоих детей, Руслан - прекрасный севастопольский повар, еще один герой - любящий свою профессию железнодорожник, кто-то бизнесмен.

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София Малявина, генеральный директор АНО Национальный приоритеты", которое очень помогло проекту, предложила на презентации новый рекламный слоган: "Ноль - лучший градус для жизни".

В принципе общие цифры сегодня радуют. С 2019 года на 3 процента снизилась розничная продажа алкоголя. А с 2008 года на 42 процента снизилось потребление этанола на душу населения - с 15,7 до 9,1 литра. Правда, нам еще есть куда стремиться: в царской России употреблялось всего лишь 4 литра этанола на душу населения.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн рассказал, что сегодня число заболеваний алкоголизмом снижаются, обращений все меньше и меньше, но при этом, увы, с ним по-прежнему связано примерно 20 процентов психических расстройств. Остается большой и доля алкогольных причин при соматических заболеваниях.

По мнению специалистов, сегодня важно не только искать эффективные практики преодоления алкогольной зависимости, но и выстраивать систему ее профилактики.

Чисто медицински остановить заболевание легко, подчеркивает Евгений Брюн, но трудно закрепить результат. "Легко бросить, трудно не начать снова", как говорят зависимые люди. Поэтому для алкоголезависимого человека нужно создавать реабилитационную среду. Собственно, о создании такой среды и рассказывает проект "12".

Владимир Легойда напомнил о начатой еще в 2008 году церковным общественным советом (ЦОС) работе по защите от алкогольной угрозы, сопровождавшейся шокирующей антирекламой, сыгравшей свою роль в переломе ситуации. Было сделано много практических шагов по ограничению безбарьерной торговли алкоголем, но пришло время проявлять усилия и в борьбе за каждую личность.

Фото: iStock
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Руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин вспомнил, как он осуждал своего друга, попавшего из-за алкоголя чуть ли не в криминальную ситуацию, пока не узнал его судьбу, опыт сиротства, изъятия из семьи родителей-алкоголиков.

Множество таких историй люди рассказывают во время реабилитационных программ. Но документальный сериал "12" снят с соблюдением всех возможных условий тактичности.

- Вы не увидите на телеэкране, как ведут себя люди после прибытия в реабилитационный центр, - рассказывает ведущий проекта, актер Антон Макарский, - капельницы, "скорые", слезы, упрашивания дать 100 грамм! Если бы это попало на телеэкран, телерейтинги были бы максимальные. Но мы просто не снимали в это день. Потому что "12" - это не провокационное реалити-шоу, да и не шоу вообще. Нельзя нарушать душевные тайны человека, приехавшего в центр с бедой и желающего с ней справиться.

Всеми участниками проекта руководило участие, понимание и желание справиться с личной и глобальной бедой.

София Малявина заметила, что мы смотрим не последние серии, и пообещала проекту дальнейшую поддержку.

Общество Здоровье Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Проблема алкоголизма

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