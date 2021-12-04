Оператор маркировки оценил вероятность дефицита пива в России

Маркировка пива в России не приведет к дефициту напитка, а также не подстегнет рост цен на продукцию. Такое мнение высказал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы цифровой маркировки.

"Маркировка не вызовет дефицита пивной продукции. Цифровая маркировка распространяется уже на 14 товарных групп объемом 12% несырьевого ВВП страны, и ни в одной из отраслей не вызвала сложностей с поставками и тем более не привела к дефициту. Как не привела и к росту цен на маркируемую продукцию", - приводит сообщение ЦРПТ РИА Новости.

Как писала ранее "РГ", обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков может стартовать 1 декабря следующего года, а для тех же напитков в спецупаковке - с 1 сентября. Причина ввода маркировки - высокая доля нелегального пива на рынке, которая местами достигает 30%, полагают в Минпромторге.

Сейчас в России проходит эксперимент по маркировке пива, в нем участвуют 167 компаний, которые занимают около 80% внутреннего рынка, уже учтены наиболее востребованные в отрасли форм-факторы. Ассоциация производителей пива накануне заявила, что из-за обязательной маркировки с 1 сентября 2022 года могут начаться сбои с поставками, но в ЦРПТ объяснили, что поштучный цифровой учет каждой единицы товара, наоборот, позволит предсказывать и не допускать дефицита в любом регионе.