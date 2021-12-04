Памятник маршалу Василевскому открыли у здания Минобороны в Москве

Комплекс скульптурных композиций у здания Минобороны РФ на Фрунзенской набережной Москвы пополнился новым экспонатом. В субботу там открыли памятник Маршалу Советского Союза Александру Василевскому. Церемонию провели глава военного ведомства Сергей Шойгу и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

О прославленном полководце Александре Василевском было сказано много добрых слов. "Ставка доверяла ему самые ответственные участки фронта. Его вклад действительно неоценим на всех фронтах. Не случайно сегодня мы видим это произведение наших художников студии Грекова, за что им отдельное спасибо, в том облике и том изображении, в котором он провел всю войну", - отметил Сергей Шойгу.

По словам министра обороны, многие операции, спланированные Василевским, были проведены успешно и победоносно, внеся неоценимый вклад в скорейшее завершение самой кровопролитной войны в мировой истории.

"Он обладал неукротимой энергией, глубоким стратегическим мышлением, умел побеждать врага с наименьшими потерями и в короткие сроки", - подчеркнул Шойгу.

Фото: Минобороны РФ

"Будучи талантливейшим работником Генерального штаба и планировщиком операций, он вобрал в себя и другие поразительные черты полководца. Там, где он лично руководил войсками, например при штурме Кенигсберга, эта операция вошла во все военные учебники и стала хрестоматийной", - сказал Владимир Мединский.

Более чем 3-метровый памятник маршалу, созданный по инициативе Минобороны и Российского военно-исторического общества, установлен на полуметровом постаменте. Авторы проекта - скульптор Студии военных художников имени Грекова А.Д. Чебаненко и архитектор А.В. Белый.

Композиция представляет собой фигуру военачальника в полевой форме с накинутой на плечо шинелью. Василевский склонился над рабочим столом и изучает документы. Лампа столе полководца зажигается с наступлением темного времени суток и освещает карты маньчжурской операции.