Путин и Байден проведут переговоры 7 декабря

Стало наконец известно, когда же состоится общение президентов России и США - во вторник вечером, 7 декабря. Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры, как ранее и говорили в Кремле, по видеосвязи.

"Вечер. Президенты сами определят [точное время]", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, на какое время запланировано общение и сколько оно продлится.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков называл темы предстоящих переговоров: "Повестка очевидна - это будет важный контакт в продолжение женевских переговоров 16 июня. Естественно, будут затронуты вопросы, касающиеся хода реализации женевских договоренностей".

Речь пойдет и о неудовлетворительной ситуации в двусторонних делах, вопросах международной повестки - Афганистан, Иран, внутриукраинский кризис, Ливия и Сирия. Кроме того, лидеры обсудят ход диалога по стратегической стабильности и идею Путина о саммите постоянных членов Совбеза ООН. На повестке также пандемия и климат.