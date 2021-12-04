Путин объявит волонтера года

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения премии #МыВместе в Международный день добровольцев, 5 декабря.

Глава государства объявит победителя в номинации "Волонтер года" и в режиме видеоконференции обратится с приветствием ко всем участникам и гостям церемонии, которая пройдет в рамках социального форума #МыВместе в Москве, сообщили в пресс-службе Кремля. В 2021 году на премию поступило более 25 тысяч заявок.

В тот же день по видеоконференцсвязи президент побеседует с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.