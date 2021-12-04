Горельефы и барельефы вновь украсили фасад павильона №15 на ВДНХ

Горельефы и барельефы, воссозданные по фотографиям прошлого века, вернулись на фасад павильона №15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ. Подробности рассказал журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что во время масштабной реставрации павильона были обнаружены фрагменты горельефов, которые воспроизводят события битв за Царицын и Сталинград. Их обнаружили на фасаде в 2014 году после демонтажа листов облицовки, установленных во время реконструкции павильона в конце 1950-х годов. Но сохранились они не в лучшем состоянии.

"Сохранившиеся фрагменты горельефов отсканировали и выполнили их макет в натуральную величину для возможности воссоздания утраченных элементов на основе архивных материалов, - пояснил Петр Бирюков. - По уникальным фотографиям 1954-1959 годов из семейного архива, которые предоставил сын одного из авторов оформления павильона, удалось восстановить эти элементы максимально близко к оригиналу".

Так, по фотографиям восстановили и барельефы, изображавшие сцены мирного труда, эти композиции располагались на колоннах справа и слева от главного входа в павильон, но были утрачены при реконструкции и демонтаже всей входной группы.

Полностью воссоздали четыре утраченных горельефа. Их вес составил более двух тонн. Четыре других горельефа сохранились частично. Их отреставрировали и докомпановали утраченные фрагменты. Также были полностью воссозданы 48 утраченных барельефов (каждый весом более 250 килограммов). Реставраторы воссоздали скульптурные композиции (солдат, матрос и центральную композицию - рабочий и колхозница с гербом РСФСР) которые украшали крышу здания. В ближайшее время они будут возвращены на исторические места.

Как отметил глава комплекса городского хозяйства, что после завершения ремонтно-реставрационных работ павильон № 15 "Поволжье" предстанет перед посетителями практически в том виде, в котором его задумали авторы в 1954 году.

Напомним им,что в здании разместится музей Олимпийского комитета России.