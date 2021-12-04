Наталья Сергунина: В московских парках открылось 20 катков с искусственным льдом

В московских парках открылось 20 катков с искусственным льдом. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она рассказала: "Катки располагаются в разных районах города. Это традиционные точки притяжения москвичей зимой. На них проводят время всей семьей, назначают встречи с друзьями. Каждая площадка предлагает свою музыкальную или интерактивную программу. А благодаря искусственному ледовому покрытию кататься на коньках можно даже во время оттепелей".

В парках Москвы открылось 20 катков с искусственным ледовым покрытием. Семь из них - бесплатные. Большая часть площадок работает с 10:00 до 23:00.

Знаменитому катку в Парке Горького исполняется 90 лет. В юбилейный год ему вернули историческое название - "Зеркальный", которое он получил в 1930-е годы. В составе "Зеркального" два основных катка - детский и хоккейная площадка. Покататься можно со вторника по воскресенье. А забронировать коньки для проката очень просто: нужно оставить заявку в формате онлайн.

Вся информация о работе ледовой площадки представлена на сайте парка.

В саду "Эрмитаж" открылся каток "PROЛед", он работает ежедневно. Гости катка могут послушать джаз, а в перерывах узнать интересные факты о праздновании Нового года, зимних видах спорта и многом другом в тематических рубриках "PROФакты" и "PROЗнания". В еженедельной рубрике "PROУдачу" на одной из джазовых радиостанций разыграют пару билетов для посещения этой ледовой площадки. Особую атмосферу создает вечерняя иллюминация катка и сада. Расписание работы есть на сайте парка.

Главной особенностью "City-катка", открывшегося в парке "Красная Пресня", является неоновая подсветка. Рядом с катком, площадь которого 800 квадратных метров, расположена фотозона в виде куба со светящимися надписями. "City-каток" отлично подойдет для досуга с детьми: здесь можно воспользоваться семейным тарифом - взять комбобилет по выгодной цене. Есть прокат коньков для детей и взрослых. Каток открыт ежедневно. График работы опубликован на сайте парка.

Один из самых крупных искусственных катков в парках Москвы - "Сияние льда". Он расположен в Таганском парке, его площадь - 4,6 тысячи квадратных метров. Для посетителей работают пункт проката и заточки коньков, раздевалка, кафе. Площадка открыта ежедневно. Расписание есть на сайте парка.

В парке "Фили" открыт небольшой бесплатный каток под названием "Полярный". Для его гостей ежедневно устраивают аудиотрансляции сказок Заполярья и организуют музыкальную программу. Чтобы попасть туда, понадобится предварительно зарегистрироваться на сайте.

Программу ледовой площадки, открывшейся в парке 50-летия Октября, посвятят темам дружбы и семьи. Вход на каток свободный, по предварительной регистрации. Для гостей работает обогреваемая раздевалка с возможностью аренды шкафчиков. Также подготовлена музыкальная программа. Есть пункт заточки коньков.

В Перовском парке открыт каток с искусственным льдом, площадь которого составляет одну тысячу квадратных метров. Здесь можно не только прокатиться на коньках, но и познакомиться с творчеством известных художников и писателей - шатер на ледовой площадке украшен репродукциями картин, которые разделены по направлениям живописи. Каждая снабжена QR-кодом, при наведении на который можно больше узнать о произведении и его авторе. В музыкальных паузах на катке звучит специальная рубрика, слушателям которой рассказывают интересные факты о художниках и живописи. График работы ледовой площадки представлен на сайте парка.

Каток "Серебряный лед" в Измайловском парке занимает площадь более трех тысяч квадратных метров. Атмосферу зимней сказки здесь создают музыкальные композиции. Можно cогреться чаем и перекусить, не снимая коньки, - на льду работает фуд-корт. Каток открыт ежедневно. Расписание сеансов доступно на сайте парка.

Еще одна крупная ледовая площадка расположена в ландшафтном парке "Митино". Она называется "Льдинка" и занимает площадь четыре тысячи квадратных метров. График ее работы есть на сайте парка.

- каток "Метелица" в Бабушкинском парке;

- хоккейная коробка в ландшафтном парке "Митино", вход бесплатный;

- "КиноКаток" в парке "Ангарские пруды", вход бесплатный;

- "Live!Каток" в усадьбе Воронцово, вход бесплатный;

- каток в парке "Дубки", вход бесплатный;

- каток в Гончаровском парке, вход бесплатный;

- каток в парке "Ходынское поле".

В связи с эпидемиологической ситуацией билеты можно приобрести только онлайн на сайтах парков, традиционные кассы работать не будут. Информацию об этом разместят на специальных табличках при входе на каждый каток.

Покупая билет, нужно указать свои контактные данные: ФИО, номер телефона, электронную почту. Затем пользователь получит билет на свою электронную почту. Его можно распечатать заранее или показать на катке с экрана мобильного устройства. Для посещения бесплатного катка потребуется пройти предварительную регистрацию.

Все площадки будут работать по определенным сеансам. С подробным расписанием предлагается ознакомиться на сайтах парков или на их страницах в социальных сетях.

В пунктах проката и раздевалках нужно использовать маски. При входе будут измерять температуру. Для каждого объекта, включая сам каток, рассчитано максимальное число посетителей, которые могут находиться там одновременно. Гостям рекомендуют приходить незадолго до начала сеанса, чтобы успеть переодеться перед выходом на лед и не создавать очередей.