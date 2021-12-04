Названы самые высокие зарплаты в Москве

В декабре в Москве появились вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей (после вычета налогов), сообщает портал поиска работы Headhunter.

До 200 тысяч рублей могут получить руководитель отдела маркетинга крупной компании и менеджер в сфере Digital HR. Такую же зарплату предлагают не только коммерческие структуры, но и медицинский университет имени Сеченова. Он ищет научного сотрудника, который сможет возглавить профильную лабораторию и привлечь под нее финансирование в рамках научно-исследовательского проекта.

От 220 до 300 тысяч рублей на руки предлагают разработчику компьютерных игр. А первое место в рейтинге заняла вакансия руководителя девелоперского проекта. Этому специалисту готовы платить по полмиллиона рублей в месяц.