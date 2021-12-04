Собянин: Беспилотники в 2030 году станут в Москве повседневным городским транспортом

Беспилотники в 2030 году станут в Москве повседневным городским транспортом. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Дубае в ходе Всемирной выставки "Экспо-2020".

Представляя заявку российской столицы на проведение "Экспо-2030", он рассказал, что с 2022 года в отдельных зонах будет разрешена не только тестовая, но и коммерческая эксплуатация беспилотных такси.

"Думаю, что в 2030 году беспилотный транспорт станет повседневным городским стандартом. А пока Москва является городом номер один в мире по динамике развития каршеринга. На улицах города работает уже более 30 тысяч машин. В целом за последние годы московский транспорт сделал громадный шаг вперед, но мы не останавливаемся на достигнутом, наша цель - создать одну из лучших транспортных систем мира", - подчеркнул Сергей Собянин.