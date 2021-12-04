Собянин: Москва достойна принять "Экспо-2030"

Мэр Сергей Собянин выразил надежду на победу Москвы в конкурсе за право принять международную выставку "Экспо-2030". Об этом глава города заявил во время посещения экспозиции "Экспо-2020" в Дубае.

"Москва подала заявку, это закономерно, - подчеркнул мэр. - Россия уже много десятилетий участвует в выставках, но ни разу не принимала выставку у себя в Москве".

Глава города отметил, что заявки на проведение "Экспо" подали сильные города-конкуренты. Однако Сергей Собянин считает, что и у Москвы есть свои козыри: появление парка "Зарядье", реставрация Северного речного вокзала и других исторических памятников, развитие транспортной инфраструктуры дают российской столице право надеяться на проведение мирового выставочного форума.