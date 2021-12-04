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04.12.2021 10:23
Рубрика: Экономика

Собянин: По скорости изменений Москва входит в число мировых лидеров

Текст: Любовь Проценко
Представляя заявку российской столицы на право стать хозяйкой всемирной выставки "Экспо-2030", мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что каждый оставшийся до ее проведения год будет использован с максимальной пользой для города и жителей.
Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости

Выступая на сессии "Города-2030. Прогресс человечества" на "Форуме России: определяя будущее" в Дубае, где сейчас проходит выставка "Экспо-2020", он сказал: "Как мэр города я вижу свою задачу в том, чтобы создать условия для успешного и гармоничного развития города, удобного для жизни, привлекательного и открытого для гостей".

Напомнил, что программа развития Москвы сегодня охватывает все без исключения сферы жизни, начиная с создания рабочих мест и качественной транспортной системы, заканчивая современным жильем и возможностями для отдыха и досуга:

"Как показывают оценки экспертов, по скорости перемен мы входим в число мировых лидеров. Развитие Москвы - наш вклад в прогресс человечества. Российская столица охотно внедряет лучшие модели других мегаполисов, и в то же время мы создаем технологии, которые затем используют другие страны и города".

Подчеркнул, что главным богатством для Москвы остаются люди, благодаря которым столица производит и экспортирует инновации и другие продукты интеллектуального труда, создает и производит все, начиная от автомобилей и заканчивая космическими ракетами. Бурное развитие инноваций и креативной индустрии в нашей стране позволяет говорить о том, что Москве будет что показать миру в 2030 году.

Фото: М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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Рассказал, что столица бьет рекорды в метростроении, развитии современного транспорта, реализует крупнейшую в истории программу развития метро и городской железной дороги:

"Основой транспортной системы Москвы является метрополитен, гордость столицы. За 20 лет - с 2010-го по 2030 год - протяженность московского метро будет удвоена. Будет открыто пять центральных железнодорожных диаметров и Московское центральное кольцо. Пассажиры смогут пользоваться 655 станциями в самой Москве и в других городах, входящих в Московскую агломерацию".

По его словам, значительная часть этой программы уже выполнена. За последние 10 лет для пассажиров открыто 160 новых станций метро и МЦК, два из пяти Московских центральных диаметров. Вместе с новыми станциями пассажиры получают современные поезда и качественный сервис.

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