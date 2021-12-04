В Москве из-за ветра объявлен желтый уровень погодной опасности

Первый выходной день на этой неделе в столице будет ветреным. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 8 вечера, а Подмосковье - до полудня. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Столбики термометров опустятся до отметки -3 градуса.

В ночь на воскресенье в мегаполисе воздух остынет до минус семи градусов, по области еще холоднее - до минус десяти. Ветер юго-западный. Атмосферное давление - 740 миллиметров ртутного столба.