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04.12.2021 11:45
Рубрика: Власть

В Москве открылся съезд "Единой России"

Текст: Айсель Герейханова

В Москве открылся третий этап съезда "Единой России", приуроченный к 20-летию партии. Он проходит в московском "Экспоцентре". Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин дистанционно обратится к участникам съезда.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Путин обратится к участникам съезда "Единой России"

Ожидается, что сегодня здесь также будут объявлены кадровые ротации в высшем и генеральном советах партии и подведены итоги выборов.

Съезд проходит в условиях жесткого соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Так, стулья в зале для пленарного заседания расставлены на расстоянии, все участники - в масках, а от представителей СМИ требуется не только свежий тест ПЦР, но и Qr-код о вакцинации.

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