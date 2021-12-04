В Москве открылся съезд "Единой России"

В Москве открылся третий этап съезда "Единой России", приуроченный к 20-летию партии. Он проходит в московском "Экспоцентре". Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин дистанционно обратится к участникам съезда.

Ожидается, что сегодня здесь также будут объявлены кадровые ротации в высшем и генеральном советах партии и подведены итоги выборов.

Съезд проходит в условиях жесткого соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Так, стулья в зале для пленарного заседания расставлены на расстоянии, все участники - в масках, а от представителей СМИ требуется не только свежий тест ПЦР, но и Qr-код о вакцинации.