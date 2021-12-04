Новости

В Москве открылся съезд "Единой России" 11:45
В шахте на севере Урала произошел горный удар 11:30
Мишустин назвал Москву лучшим городом для проведения "Экспо-2030" 11:25
Атомные подлодки РФ вооружат "Цирконами" в 2025 году 10:45
Эксперты: Коронавирус может циркулировать в мире до 2026 года 10:44
Минфин одобрил решение Fitch подтвердить рейтинг России на уровне BBB 10:36
Турция ввела в заблуждение о количестве беспилотников для Украины 10:34
Собянин: Беспилотники в 2030 году станут в Москве повседневным городским транспортом 10:33
Инспекторы ВОЗ посетят Россию для оценки "Спутника V" не раньше января 10:26
"Зеленые" облигации Москвы получили премию Cbonds Awards 10:12
Иран хочет радикально изменить документ по ядерной программе 09:47
Проверьте себя. Задание на ударения в ЕГЭ по русскому 09:45
В Москву прибыл авиарейс с россиянами из ЮАР 09:35
Госсекретарь США заявил о возможности переговоров Путина и Байдена в ближайшее время 09:33
Госдеп США увидел прогресс в выдаче дипломатических виз россиянам 08:58
Названы самые высокие зарплаты в Москве 08:52
Депутаты Рады посмеялись над докладом о "российском вторжении" 08:31
МВФ оценил влияние "омикрона" на восстановление мировой экономики 07:55
В "Газпроме" уточнили, сколько газа осталось в России 07:30
Два бегемота в бельгийском зоопарке заразились коронавирусом 07:10
СМИ: Вашингтон объявит о новых санкциях на следующей неделе 06:40
В Москве из-за ветра объявлен желтый уровень погодной опасности 06:25
Нутрициолог Дегтянникова перечислила мешающие похудеть фрукты 05:36
Во Владивостоке после циклона уволили ответственных за уборку снега 05:24
"Омикрон" может ослабить поражающую силу коронавируса 04:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
04.12.2021 10:12
Рубрика: Экономика

"Зеленые" облигации Москвы получили премию Cbonds Awards

Текст: Ирина Огилько

Выпуск "зеленых" облигаций Москвы получил премию в номинации "Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций" ежегодной премии Cbonds Awards. Об этом рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Награждение состоялось 3 декабря в рамках XIX Российского облигационного конгресса, который открылся в Санкт-Петербурге.

"В мае Москва первой среди субъектов Российской Федерации выпустила "зеленые" облигации, - рассказал Ефимов. - Средства от выпуска будут направлены на закупку электробусов и строительство линий и станций Большой кольцевой линии метрополитена. Оба транспортных проекта положительно влияют на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей".

Отметим, что "зеленые" облигации оказались востребованы. Объем заявок на покупку превысил 86 млрд рублей, что в 1,2 раза превысило предложение. Это позволило полностью разместить весь объем выпуска семилетних облигаций в 70 млрд рублей.

Фото: Белоусов Виталий / ТАСС
Горельефы и барельефы вновь украсили фасад павильона №15 на ВДНХ

Кроме того, "зеленый" выпуск Москвы был включен в Сектор устойчивого развития Московской биржи. Также в сентябре этого года "зеленые" облигации Москвы были включены в Список ценных бумаг Люксембургской биржи.

Напомним, что премия Cbonds Awards учреждена в 2006 году и ежегодно вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования. Участники рынка традиционно выбирают лучшие команды рынка долгового финансирования, самые успешные сделки и лучшую аналитику на рынке облигаций.

В регионах Экономика Финансы Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Захарова ответила на слова Блинкена о "российской агрессии"
Инспекторы ВОЗ посетят Россию для оценки "Спутника V" не раньше января
Минфин одобрил решение Fitch подтвердить рейтинг России на уровне BBB
Росстат зафиксировал резкое снижение числа бедных граждан
В шахте на севере Урала произошел горный удар
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию