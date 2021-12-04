"Зеленые" облигации Москвы получили премию Cbonds Awards

Выпуск "зеленых" облигаций Москвы получил премию в номинации "Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций" ежегодной премии Cbonds Awards. Об этом рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Награждение состоялось 3 декабря в рамках XIX Российского облигационного конгресса, который открылся в Санкт-Петербурге.

"В мае Москва первой среди субъектов Российской Федерации выпустила "зеленые" облигации, - рассказал Ефимов. - Средства от выпуска будут направлены на закупку электробусов и строительство линий и станций Большой кольцевой линии метрополитена. Оба транспортных проекта положительно влияют на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей".

Отметим, что "зеленые" облигации оказались востребованы. Объем заявок на покупку превысил 86 млрд рублей, что в 1,2 раза превысило предложение. Это позволило полностью разместить весь объем выпуска семилетних облигаций в 70 млрд рублей.

Кроме того, "зеленый" выпуск Москвы был включен в Сектор устойчивого развития Московской биржи. Также в сентябре этого года "зеленые" облигации Москвы были включены в Список ценных бумаг Люксембургской биржи.

Напомним, что премия Cbonds Awards учреждена в 2006 году и ежегодно вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования. Участники рынка традиционно выбирают лучшие команды рынка долгового финансирования, самые успешные сделки и лучшую аналитику на рынке облигаций.