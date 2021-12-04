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04.12.2021 10:29
Рубрика: Происшествия

В Бурятии при проведении взрывных работ на руднике погиб человек

Текст: Дина Непомнящая

В ночь на субботу на руднике "Владимирский" в Бурятии во время проведения плановых взрывных работ погиб проходчик.

В Хабаровске при падении башенного крана погиб рабочий

По информации краевого главка МЧС, в непроветренный забой спустились четверо рабочих. Двое из них во время работы потеряли сознание, двум другим удалось самостоятельно подняться на поверхность. Оставшихся внизу подняли наверх силами военизированной горноспасательной части. Но спасти удалось лишь одно из них. Пострадавшему оказали помощь в медпункте рудника, от госпитализации он отказался.

Как уточнили в республиканском СК, предполагается, что работники отравились угарным газом. По факту случившегося завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем смерть человека.

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