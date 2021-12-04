В ЕАО завели дело на мужчину, который насмерть избил косулю

Уголовное дело о жестоком обращении с животными (часть 1 статьи 245 УК РФ) возбудили в отношении жителя Ленинского района Еврейской автономной области.

По предварительной версии, ранее судимый мужчина до смерти избил косулю. Он наносил ей удары железным прутом. Эти действия попали на видео, ролик распространился в мессенджерах и социальных сетях.

Обнаруженные полицией кадры стали основанием для проведения проверки. По ее результатам и возбудили дело. Это решение признал обоснованным прокурор Биробиджанского района Виктор Балаев.

"В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЕАО.