В Хабаровском крае локомотив столкнулся со "скорой", погиб врач

Днем 4 декабря на железнодорожном переезде в районе поселка Новый Мир Комсомольского района Хабаровского края произошло столкновение локомотива с каретой скорой медицинской помощи.

В результате аварии погиб врач. Пострадали водитель "скорой" и находящийся в машине пациент, оба госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту ЧП начала проверку прокуратура.

В пресс-службе Дальневосточной железной дороги уточнили, что светофор на переезде был исправен. "Скорая" выехала на запрещающий сигнал и столкнулась с проходящей путевой снегоуборочной машиной. Машинист поезда видел выезжающую на переезд машину и пытался затормозить, но избежать аварии не удалось.

Объекты железнодорожной инфраструктуры не повреждены, движение пассажирских поездов после ЧП не прекращалось.