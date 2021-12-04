Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом ЖКХ

Сократить непригодный для проживания жилищный фонд и нарастить объемы строительства - одна из главных целей заключенного в Москве соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В пятницу, 3 декабря, подписи в документе поставили губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор Фонда Константин Цицин.

- Это еще один шаг на пути взаимодействия с Фондом, - отметил Дмитрий Азаров. - Такое взаимодействие является весьма интересным и выгодным для всех регионов, в том числе для Самарской области. Рад, что у Фонда есть заинтересованность в нашем развитии.

Губернатор последние дни уходящей недели находится в рабочей поездке в Москве, отстаивая интересы Самарской области на федеральном уровне по самым различным направлениям. Подписание соглашения между Правительством области и Фондом стало итогом большой подготовительной работы региональных властей, направленной на улучшение качества жизни самарцев. Налаженное сотрудничество сегодня было закреплено в соглашении с Фондом.

Глава региона поблагодарил Константина Цицина за проделанную предварительную работу:

- Соглашение очень важно для комплексного развития территорий, - отметил Дмитрий Азаров. - Это соглашение непосредственно связано с реализацией проекта, под который мы получили средства инфраструктурного бюджетного кредита - на завершение строительства первой ветки метро. Это дополнительная транспортная артерия, которая позволит обеспечить доступность центра города для территорий, над которыми мы вместе работаем по комплексному развитию. Экономический эффект - налицо, но самое главное - социальный эффект. Это новое, комфортное жилье для жителей Самарской области.

Согласно документу, Фонд будет оказывать содействие региону в реализации проектов комплексного развития территорий, чтобы обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, увеличение общего объема ввода жилья, повышение уровня комфортности городской среды.

- Сегодня мы подписываем очень важное соглашение: во-первых, люди, которые проживают в аварийном жилье, переедут в новые квартиры. Во-вторых, что немаловажно - они будут переселены в район, где в том числе построят объекты социальной инфраструктуры. И в-третьих - на этих территориях будет возведено почти 260 тысяч квадратных метров комфортного и безопасного жилья. Это очень важно для развития городской инфраструктуры в Самаре, - цитирует слова Константина Цицина пресс-служба Правительства Самарской области. - Мы обсудили с губернатором региона многие другие вопросы, и, конечно, понимаем, что Самаре необходимо развитие, а освоение новых территорий - это именно то, что сегодня нужно практически каждому городу-миллионнику. Поэтому, я надеюсь, что благодаря этому соглашению мы сможем реализовать наши планы по развитию и других территорий в регионе, и жители Самарской области увидят эффект от этой работы.

В рамках КРТ будет снесено аварийное жилье и построено новое комфортное со всей необходимой инфраструктурой. Планируется, что территории комплексного развития будут расположены как в центральных, так и в других районах города, вдоль первой линии метрополитена. Стоит отметить, что Федеральный Закон о комплексном развитии территории был принят в декабре 2020 года. Он позволил установить единый механизм КРТ, в том числе в вопросах реновации существующего жилого фонда. Самарская область одна из первых в стране разработала и утвердила нормативно-правовые акты, регулирующие механизмы внедрения КРТ в регионе.

Справка "РГ"

Областным Правительством совместно с администрацией города Самары инициирован запуск 1-ой и 2-й очередей внедрения механизма комплексного развития территории жилой застройки в столице региона, в рамках которой будет построено 260 тысяч квадратных метров жилья. Напомним, что в области с января 2019 по декабрь 2021 года расселено около 5000 человек из почти 84 тысяч квадратных метров непригодного для проживания помещений.