В Нижегородской области нашли пропавшую шестилетнюю девочку

В городе Лысково Нижегородской области найдена шестилетняя девочка, пропавшая еще днем. Жизни ребенка ничего не угрожает.

В МВД по Нижегородской области сообщили, что ребенка обнаружили дома у подружки. Сотрудники полиции поблагодарили всех неравнодушных граждан, откликнувшихся на призыв о поиске девочки.

Напомним, мама девочки забила тревогу сегодня днем, не обнаружив ее во дворе дома, где она гуляла вместе с другими детьми. Ребенка искали волонтеры и сотрудники полиции в течение нескольких часов. К счастью, все закончилось благополучно.