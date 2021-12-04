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04.12.2021 10:18
Рубрика: Власть

В ОЭЗ "Тольятти" построят еще одно предприятие

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
3 декабря состоялось заседание экспертного совета особой экономической зоны "Тольятти" под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. Специалисты рассмотрели заявку потенциального резидента инвестиционной площадки, проект которого оценивается в 600 миллионов рублей.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Информацию о появлении очередного инвестпроекта на территории Тольятти озвучил накануне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на пресс-конференции ТАСС в Москве.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Выручка резидентов ОЭЗ "Тольятти" с начала года превысила 7 миллиардов рублей

- Подходит к завершению строительство железнодорожной ветки в ОЭЗ Тольятти, и этот реализуемый совместно с Российскими Железными Дорогами инвестиционный проект создает предпосылки для строительства крупного логистического металлургического центра вместе с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Один проект тянул за собой другой, а появление железнодорожной ветки создаст условия для размещения новых крупнотоннажных производств. Такая цепочка инвестпроектов, над которыми мы работаем по всем направлениям, предопределяет интенсивное развитие Тольятти, - отметил глава региона.

Создание сервисного металлоцентра в ОЭЗ планируется для нужд строительной, хозяйственно-бытовой и автомобильной промышленности. Для этих целей на территории инвестплощадки предполагается построить комплекс площадью 4500 квадратных метров. В перспективе объем выпуска продукции предприятия должен достигнуть 130 тысяч тонн в год. Новое производство, на котором будет создано 45 дополнительных рабочих мест, планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

После презентации проекта экспертный совет одобрил заявку нового резидента.

- Современное предприятие нового резидента с передовыми технологиями позволит увеличить уровень локализации российской стали в автокомпонентном производстве до 50% доступного рынка. Отрадно видеть, как масштабные инвестпроекты, такие как Магнитогорский металлургический комбинат, наряду с развитой логистической инфраструктурой, тянут за собой открытие новых производств, готовых организовывать бизнес рядом с "большим соседом". Сегодня мы ведем переговоры еще с целым рядом таких предприятий - рассказал Дмитрий Богданов.

В настоящий момент на территории ОЭЗ "Тольятти" насчитывается 29 резидентов. 13 компаний уже успешно запустили предприятия, еще шесть - находятся в фазе активного строительства. Всем инвесторам в Самарской области поддержку в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

- Нам приятно констатировать, что в существующих экономических условиях инвесторы продолжают проявлять активный интерес к ОЭЗ "Тольятти" и к Самарскому региону в целом. Благодаря поддержке властей, налоговые привилегии и выгодные условия размещения, мы получаем от резидентов новые рабочие места для города и дополнительные инвестиционные вливания в экономику Самарской области, - подчеркнул генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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