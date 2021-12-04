Подведены итоги деловой программы форума "Арктика: настоящее и будущее"

Подведены итоги деловой программы XI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" - одного из центральных ежегодных мероприятий по арктической повестке в России.

На проходящем в Санкт-Петербурге форуме был подписан ряд соглашений. В том числе, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписали соглашение о создании и развитии Федерального центра арктической медицины в Архангельске.

Компания "Норникель" и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики заключили соглашение о взаимодействии при реализации инвестпроектов на территории Красноярского края, Забайкальского края и Мурманской области.

Алексей Чекунков представил первые результаты работы, направленные на социально-экономическое развитие Арктической зоны. С 2020 года в Арктике реализовываются 338 новых проектов, инвестиции в которые оцениваются в 1,1 триллиона рублей. Объем господдержки - 94 миллиарда рублей. По словам министра, реализация проектов позволит создать 28 тысяч новых рабочих мест в Арктике. Также он обратил внимание на необходимость подготовки отдельного федерального законопроекта о "Северном завозе".

Также "Полярный фонд" представил на форуме предварительные итоги изучения экосистемы Норильского промышленного района. Это была специально организованная экспедиция для исследования уровня загрязнения после разлива дизтоплива в мае 2020 года.

Итогом работы форума станет резолюция, которая традиционно аккумулирует инициативы участников и будет направлена в профильные органы власти для совершенствования законодательства и государственного регулирования в сфере устойчивого развития Арктики.

Программа форума включала два пленарных заседания, 52 дискуссионные площадки, посвященные целям и основным направлениям государственной и социальной политики в Арктике. Круг затрагиваемых на форуме вопросов касался экономики, инфраструктуры, науки и технологий, экологии, международного сотрудничества, обеспечения комплексной безопасности арктического региона и развития креативных индустрий. Форум проходил при поддержке и участии обеих палат Федерального Собрания и Правительства. Организатором выступает МОО "Ассоциация полярников".