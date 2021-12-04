В Северной Осетии селение осталось без воды из-за аварии

В Ирафском районе Северной Осетии во время полевых работ аграриев техника повредила водопроводную трубу, в результате село Хазнидон осталось без воды. Как сообщили в Министерстве ЖКХ республики, сейчас ведутся восстановительные работы.

- Были оперативно закуплены все необходимые материалы. В это время специалисты РГУП проводят аварийно-восстановительные работы, - сообщили в пресс-службе министерства.

Сейчас питьевую воду в селение Хазнидон доставляют автотранспортом в любом необходимом количестве. Ситуацию в населенном пункте поставили на контроль министра ЖКХ региона Майрана Тамаева. Аварию планируют устранить до конца суток.

Хазнидон находится в западной части Северной Осетии на берегу реки Урух в 82 километрах от Владикавказа.