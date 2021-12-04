Иван Ургант поделился воспоминаниями о своей легендарной бабушке

Телеведущий Иван Ургант на странице в Instagram опубликовал пост о своей бабушке, Нине Николаевне Ургант, которая сегодня скончалась в Петербурге на 93-м году жизни.

Актриса театра и кино Нина Ургант, одна из самых ярких женщин Советского Союза, бабушкой стала, когда ей было около 50 лет.

Иван Ургант пишет, что отношения с Ниной Николаевной у него всегда были очень теплыми.

"Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. "Ванята, приезжай",- и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем", - написал Иван Ургант.

Будущий шоумен часто оставался ночевать у бабушки, они вместе ездили на дачу, читали детективы.

Обстоятельства ухода из жизни Нины Николаевны Иван Ургант не стал описывать, ограничившись фразой: "92 года. Сами все понимаете…".

Нина Николаевна умерла у себя дома. Дата прощания и похорон будет объявлена в ближайшее время.