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Иван Ургант поделился воспоминаниями о своей легендарной бабушке

Утраты
    04.12.2021, 00:31
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)

Телеведущий Иван Ургант на странице в Instagram опубликовал пост о своей бабушке, Нине Николаевне Ургант, которая сегодня скончалась в Петербурге на 93-м году жизни.

Актриса театра и кино Нина Ургант, одна из самых ярких женщин Советского Союза, бабушкой стала, когда ей было около 50 лет.

Иван Ургант пишет, что отношения с Ниной Николаевной у него всегда были очень теплыми.

"Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. "Ванята, приезжай",- и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем", - написал Иван Ургант.

Будущий шоумен часто оставался ночевать у бабушки, они вместе ездили на дачу, читали детективы.

Обстоятельства ухода из жизни Нины Николаевны Иван Ургант не стал описывать, ограничившись фразой: "92 года. Сами все понимаете…".

Нина Николаевна умерла у себя дома. Дата прощания и похорон будет объявлена в ближайшее время.

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