На вокзале Петербурга появилась платформа в Хогвартс

В Петербурге на Ладожском вокзале появилась платформа под номером 9 ¾. На нее обратили внимание пассажиры, ожидающие поезд.

Рядом с платформой стоят несколько чемоданов. А на указателе находится фигурка совы, в точности, как в знаменитой эпопее про Гарри Поттера. Именно с этой платформы, напомним, он отправился в свое волшебное путешествие.

Появление арт-объекта на Ладожском вокзале не анонсировалось. Пользователи соцсетей полагают, что это тоже неспроста. Сейчас на "волшебную" платформу началось самое настоящее паломничество.

Поклонники фильмов и книг о Гарри Поттере стремятся запечатлеть себя на фоне необычной инсталляции.

Тем временем издание KP.RU со ссылкой на оператора справочной службы РЖД сообщает, что инсталляция установлена специально к праздникам. Доступ к ней свободный.