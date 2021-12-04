Петербуржцев предупредили наступлении аномальных холодов

В Петербурге 5 декабря ожидается резкое похолодание. Аномальные морозы накроют весь Северо-Запад страны, об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В частности, в ночь на 5 декабря температура воздуха упадет до минус 15 градусов, днем будет до минус 13 градусов. В ночь на 6 декабря похолодает до минус 18. Днем в понедельник, 6 декабря, температура воздуха в Петербурге составит около 12-14 градусов ниже нуля.

Михаил Леус отметил, что такие морозы в Петербурге для начала декабря нехарактерны. Подобное с начала века наблюдалось лишь в 2010 году.

Потепление, по словам эксперта, ожидается после вторника, 7 декабря.

В других регионах Северо-Запада, к слову, будет еще холоднее. В Новгородской и Псковской областях ожидаются морозы до минус 19 градусов, в Карелии и Ленобласти - до минус 25, а в Вологодской области - до минус 29 градусов.