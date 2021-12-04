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Стала известна дата прощания с Ниной Ургант

Утраты
    04.12.2021, 18:44
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант пройдет в Петербурге в Александринском театре 8 декабря, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей театра.

Время церемонии, а также место похорон пока не называется.

Напомним, Нина Ургант скончалась в своей квартире в Петербурге 3 декабря в возрасте 92 лет.

Впервые в кино Нина Ургант снялась в 1954 году, у нее была небольшая роль в картине "Укротительница тигров". Затем были роли в "Вступлении", "Я родом из детства", "Премии". Но, конечно, больше всего советские зрители запомнили Нину Николаевну по пронзительной роли в "Белорусском вокзале", и одна из главных песен о войне: "Нам нужна одна победа" ассоциируется именно с Ургант.

Ну а петербургский зритель знал Нину Николаевну по ярким ролям в Александринском театре, где она служила с 1962 года.

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