Два пешехода погибли в ДТП на Кубани рядом с надземным переходом

В поселке Джубга в Туапсинском районе Краснодарского края под колесами автомобиля BMW погибли два пешехода. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, ДТП произошло вечером 3 декабря, когда два человека перебегали дорогу в неположенном месте.

- В ДТП погибли двое пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте. Погибшие - мужчина и женщина, на вид 25-30 лет. Сейчас из личности устанавливаются, - отметили в пресс-службе дорожной полиции Кубани.

Рядом с местом, где легковушка сбила людей, есть надземный пешеходный переход, но им пешеходы не воспользовались. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.