Памятник главе МЧС Евгению Зиничеву открыли в Элисте

В Элисте состоялось торжественное открытие памятника-бюста трагически погибшему руководителю МЧС России Евгению Зиничеву, сообщает пресс-служба министерства.

Монумент установлен в Парке спасателей. Скульптурная композиция высотой свыше четырех метров, состоящая из постамента, подиума и бюста, весит больше четырех тонн.

Автор памятника - народный художник России Салават Щербаков. Сначала несколько месяцев шла работа над постаментом. Перед литьем бюста скульптор сделал эскиз, показал его родным Зиничева и внес поправки.

- Всю свою жизнь Евгений Николаевич посвятил служению Родине, отдавал всего себя в совершенствовании нашего министерства. Он был настоящим профессионалом. Личным примером показывал, с какой самоотдачей нужно относиться к работе, оставаясь при этом внимательным, ответственным, неравнодушным человеком. Его дела и поступки навсегда останутся для нас образцом личного мужества, стойкости и силы духа, - отметил заместитель главы ведомства Андрей Гурович.

8 сентября Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая жизнь другому человеку. Посмертно ему присвоено звание Героя Российской Федерации.