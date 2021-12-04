В Волгоградской области будут судить мужчину, убившего человека на охоте

В Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух охотников, один из которых застрелил по неосторожности человека, сообщает пресс-служба областного СК.

Обоих граждан также обвиняют в незаконной охоте. По данным следствия, 14 июня двое фигурантов дела совместно с 42-летним приятелем отправились пострелять в угодьях Иловлинского района региона.

Двое мужчин должны были выслеживать и преследовать животных, а третий возил снаряжение на машине. Заметив сибирскую косулю, один из обвиняемых выстрелил из двустволки. Раненое животное попыталось убежать. В погоне за ним охотник неосторожно нажал спусковой механизм своего ружья. Произошел непреднамеренный выстрел - пуля попала в человека. Тот скончался.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.