"Россети Юг" восстановили энергоснабжение в Дзержинском районе Волгограда

Оперативные бригады компании "Россети Юг" восстановили энергоснабжение потребителей Дзержинского района города Волгограда.

Напомним, что локальное ограничение в подаче электричества в одном из районов города произошло в результате технологического нарушения на оборудовании подстанции. Специалисты "Россети Юг" оперативно выехали на место происшествия и незамедлительно приступили к ремонтным работам.

Социально значимые объекты были оперативно запитаны от резервных источников в первую очередь. Работы не прекращались ни на минуты даже с наступлением темноты.

В настоящее время все потребители обеспечены электроэнергией. Энергетики продолжают работы по восстановлению оборудования подстанции.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россети" 8-800-220-0-220.