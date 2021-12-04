В Каспийском море села на мель баржа

В северо-западной части Каспийского моря баржа Silver-3003, буксируемая теплоходом ОТ-2080, застряла на мели, сообщает пресс-служба управления МЧС по Астраханской области.

Сигнал о происшествии дежурный получил в 12:30 по московскому времени. Судно вышло из Астрахани и направлялось в казахстанский порт Баутино.

С баржей и теплоходом все в порядке: судовой ход не нарушен, корпуса цел, никакой утечки нефтепродуктов.

Информация уточняется. Пока известно, что организовано взаимодействие всех компетентных в этой сфере органов. Для снятия с мели баржи будет использован буксир-толкач.