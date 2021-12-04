В шахте на севере Урала произошел горный удар

В ночь на 4 декабря на шахте по добыче бокситовой руды "Черемуховская - Глубокая" зафиксирована сейсмическая активность - горный удар.

Как сообщили "РГ" в управлении МЧС по Свердловской области, горный удар случился в 23:45 по местному времени. Информации о пострадавших не поступило. "Шахта работает в штатном режиме. Подразделения военизированных горноспасательных частей не привлекались", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе компании "РУСАЛ" пояснили, что зафиксирована активность на северном фланге горизонта, на глубине 980 метров. По данным официального представителя компании по УрФО Елены Вороновой, работавший в ночную смену персонал экстренно вывели на поверхность, а следующую смену не допустили к работе. По правилам безопасности после горного удара исследуется состояние объекта. Для этого была создана специальная комиссия.

- Сейчас добычные и проходческие работы на шахте "Черемуховская" ведутся в штатном режиме, - уточнила Воронова.

Подземный толчок ощутили не только рабочие, находившиеся в шахте, но жители ближайшего поселка Калья и города Североуральск.

- Тряхануло так, что тарелки вылетели!!! Кошак на дыбы встал. Время пересменки, дай бог чтобы все было без последствий, - написала в соцсетях одна из местных жительниц.

На шахте "Черемуховская - Глубокая" добывают бокситовую руду. Она находится недалеко от Североуральска, принадлежит ОАО "Североуральский бокситовый рудник", что входит в компанию "РУСАЛ". Глубина шахты достигает 1550 метров - она входит в пятерку самых глубоких подземных выработок в мире. Запасы бокситов на объекте оцениваются в более чем в 40 миллионов тонн.

Сейсмические происшествия на севере Свердловской области фиксировались не однажды. Вызывает горный удар внезапное разрушение прилегающей к подземной выработке породы из-за тектонических натяжений. Подземный обвал сопровождается мощной воздушной волной и сотрясением, может привести к трещинам на поверхности земли.